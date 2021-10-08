В Москве арестовали обвиняемых в попытке «продать» пост губернатора Чукотки

Хамовнический суд Москвы арестовал троих россиян, обвиняемых в попытке «продать» должность губернатора Чукотского автономного округа. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Юсупову О.В., Струсевичу С.Н., Гладкову А.В.», — сообщил источник агентства. Фигурантам дела вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц.

Как следует из материалов дела, трое мужчин пытались продать должность главы российского региона за четыре миллиона долларов. Предложение получил 61-летний генерал-майор полиции в отставке Тимофей Сасыков.

Ранее сообщалось, что Сасыков ранее возглавлял МВД Республики Калмыкия. После того как ему поступило данное предложение, он связался с сотрудниками ФСБ — дальнейшие действия происходили под их контролем.