Найденное в ящике стола редкое блюдо продали на аукционе за 124 миллиона рублей

В шотландском особняке Лоувуд нашли блюдо XVI века керамиста да Урбино за 1,7 млн долларов

В особняке Лоувуд, расположенном возле шотландского города Мелроз, нашли редкое блюдо XVI века и продали его за 1,7 миллиона долларов (124 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

6 октября состоялся аукцион, организованный домом Lyon and Turnbull, на котором распродавали найденные в Лоувуде ценные вещи. Коллекцию особняка на протяжении двух столетий собирали две семьи — Гамильтоны и Крам Юинги. У ее истоков стоит Джеймс Юинг (1775–1853), член парламента и лорд-провост Глазго. Поскольку у Юинга не было детей, его имущество унаследовали родственники, Констанс Берил Крам Юинг и ее муж Ян Богл Монтейт Гамильтон, архитектор и автор книги «Счастливый воин» (работа была посвящена Яну Стэндишу Монтиту Гамильтону — его дяде, генералу и близкому другу бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля).

Последними жителями особняка стали сын Констанс и Яна Александр Верекер Гамильтон и его жена Эрика. После смерти Гамильтона в 2020 году вся семья перебралась на Ямайку и решила распродать большую часть коллекции. Тогда представители Lyon and Turnbull приехали в особняк для изучения коллекции и нашли в ящике стола редкое блюдо с росписью по мотивам библейского сюжета, в котором Далила остригает волосы Самсона и лишает его силы.

Найденную работу создал известный итальянский керамист Никола да Урбино в XVI веке. Имя покупателя неизвестно.

Ранее сообщалось, что считавшаяся утерянной картина итальянского художника Джованни Антонио Каналя, также известного под именем Каналетто, найдена в доме недавно умершей женщины в английском городе Льюис, графство Восточный Суссекс. Предположительно, картина написана в середине XVII века.