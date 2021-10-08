Названы желающие снять квартиру в Москве россияне

В России увеличилось количество желающих арендовать квартиру в Москве. Активнее всех недвижимостью в столице интересуются жители Махачкалы. Данные в исследовании назвал сервис «СберСтрахование», сообщает РБК.

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На данный момент более семи процентов российских семей из 37 городов с населением более 500 тысяч человек планируют снять жилье. За два года показатель увеличился — в 2019 году он достигал 4,2 процента. Москву как город, где можно арендовать недвижимость, рассматривают 1,1 процента семей из других регионов.

Наибольший показатель пришелся на Махачкалу — 2,1 процента. Ниже в списке расположились Рязань и Астрахань с показателями в 1,7 процента и 1,5 процента, соответственно. По 1,4 процента желающих нашлось в Пензе и Липецке.

Большинство опрошенных рассматривают для аренды однокомнатные квартиры. Площадь желаемого жилья должна быть не менее 45 квадратных метров. За аренду квартиры в столице и Подмосковье потенциальные жильцы готовы отдавать около 26 тысяч рублей в месяц.

О резком росте спроса на съемное жилье в Москве ранее рассказали в сети офисов недвижимости «МИЭЛЬ». В августе 2021 года показатель увеличился в 2,5 раза относительно июля. В сравнении с аналогичным периодом 2020-го спрос повысился на 125 процентов.