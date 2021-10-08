Новым худруком «Ромэна» назначен Николай Сергиенко

Новым художественным руководителем Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» назначен заместитель худрука Николай Сергиенко. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Как заявил сам Сергиенко, его миссия на этом посту будет заключаться «в сохранении традиций, заложенных основателями театра» и предыдущим худруком Николаем Сличенко. «Одни из важнейших задач — популяризация театра, цыганского искусства, укрепление межкультурных и межнациональных связей, укрепление имиджа театра», — отметил он.

Отмечается, что Николай Сергиенко служит в «Ромэне» с 1969 года. После окончания Высших режиссерских курсов Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне ГИТИС) стал ассистентом режиссера Николая Сличенко. Позже самостоятельно поставил спектакли «Трактирщица», «Клятва», «Грушенька», «Поющие струны души».

Предыдущий художественный руководитель «Ромэна», а также народный артист СССР, актер, певец, режиссер и педагог Николай Сличенко скончался 2 июля в возрасте 86 лет. Широкой публике он наиболее известен по таким кинокартинам, как «Свадьба в Малиновке», «Мой остров синий», «Военно-полевой романс», «Трудное счастье» и другим.