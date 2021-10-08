Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на фото Ирины Шейк в бикини

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила фото российской модели Ирины Шейк в откровенном образе. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На оригинальных кадрах 35-летнюю знаменитость запечатлели около бассейна. Она одета в неоново-зеленое бикини и черные кожаные ботфорты на каблуках. Шейк позировала, облокотившись на колонну, держа в руке бокал мартини. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Пародистка Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать позу звезды и повторить ее образ. Австралийку сняли в аналогичной позе в купальнике голубого цвета и высоких сапогах. «Мамочки снова пьют вино», — подписала иностранка пост.

Снимок рассмешил фанатов блогерши. «Ты самая смешная женщина в мире!», «Я обожаю твое чувство юмора!», «Ты сделала мой день», «Это самое смешное, что я видела за сегодняшний день», «Великолепный кадр!» — написали они.

В августе Селеста Барбер повторила фото Кайли Дженнер и рассмешила поклонников. На оригинальных кадрах 24-летнюю Дженнер запечатлели в доме, на фото она сидит на ступенях. Знаменитость окружена большим количеством пакетов и сумок французского дома моды Louis Vuitton. Австралийку также сняли на ступенях, однако вместо сумок Louis Vuitton она разложила вокруг множество полиэтиленовых пакетов из супермаркетов.