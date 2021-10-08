Тело бывшего директора экс-солистки «Тату» нашли в заваленной мусором квартире

Бывший концертный директор солистки «Тату» Евгений Шампоров скончался во вторник, 5 октября. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на сообщения его сестры Светланы в соцсетях.

Причиной смерти деятеля шоу-бизнеса назвали сердечную недостаточность, обстоятельства его гибели не раскрывались. Ему был 41 год.

По информации издания, Шампоров в последний раз выходил на связь с близкими 1 октября. Его решили навестить коллега и сестра, однако дверь им никто не открыл. Позже квартиру вскрыли при содействии сотрудников полиции. Тело мужчины нашли на кухне в заваленной мусором квартире.

«В комнате и на кухне беспорядок, многочисленные бутылки из под спиртных напитков, тело погибшего находилось на кухне на полу. Смерть наступила около двух-трех дней назад», — отметил источник «Комсомольской правды».

Евгений Шампоров сотрудничал с певицей Леной Катиной, экс-участницей группы «Тату», а также организовывал концерты для таких артистов, как Юлия Беретта, Арсений Бородин и поп-коллектив «Челси».