Отставку мэра Белгорода из-за пыток в колонии назвали шуткой

Отставку мэра Белгорода Юрия Галдуна из-за расследования о пытках в колонии назвали шуткой. Руководитель аппарата мэрии Алсу Саетова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что слова о связи отставки Галдуна с этим уголовным делом не соответствуют действительности.

«Сообщения о том, что отставка мэра Белгорода Юрия Галдуна связана с уголовным делом о пытках в колонии, не соответствуют действительности. Юрий Владимирович в своем стиле пошутил», — отметила она.

Она добавила, что Галдун и администрация мэра не имеют никакого отношения к пыткам. Кроме того, по словам Саетовой, у Следственного комитета никаких претензий к экс-главе города нет.

Ранее об отставке Галдуна сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, совет депутатов Белгорода на внеочередном заседании, которое состоится 13 октября, рассмотрит его заявление об уходе по собственному желанию. В свою очередь, Галдун заявлял, что ушел в отставку в связи с возбуждением Следственным комитетом дела из-за видео пыток в колонии.