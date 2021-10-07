Мэр Белгорода написал заявление об уходе

Мэр Белгорода Юрий Галдун написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, совет депутатов Белгорода на внеочередном заседании, которое состоится 13 октября, рассмотрит его заявление об уходе.

Ранее сообщалось, что глава Оренбурга Владимир Ильиных написал заявление от отставке. В настоящее время обязанности главы Оренбурга исполняет первый заместитель Сергей Салмин.

Помимо этого, глава Волгограда Виталий Лихачев досрочно сложил полномочия и подал в отставку для перехода в Государственную Думу. Также стало известно, что он планирует объявить о своем уходе публично, возможно, в формате видеообращения.