Отправленного в отставку спикера Рады Разумкова назвали «сыном маминой подруги»

Украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире телеканала «НАШ» оценил политические перспективы отправленного в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, выразившего желание стать президентом, и назвал его «сыном маминой подруги».

«Мы видим как быстро растут новые политические проекты. Я думаю, что Разумков при правильном подходе, финансировании и медийном освещении имеет все шансы попасть в проходную часть одной из политических сил», — заявил политтехнолог.

По его мнению, экс-спикер Рады может создать собственную политическую силу, однако сомневается в ее потенциальной успешности из-за низкой поддержки сограждан.

Кроме того он считает, что нельзя сравнивать президента Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова. «Я смотрю на Разумкова, он просто идеальный, знаете, "сын маминой подруги", с которым тебя всегда в детстве сравнивали», — сказал Тизенгаузен.

Ранее Дмитрий Разумков заявил о наличии президентских амбиций. По его словам, он планирует создать собственный политический проект в том случае, если увидит доверие со стороны сограждан.