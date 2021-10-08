Двое мужчин потерялись в океане и 29 дней дрейфовали на моторной лодке

Двое жителей Соломоновых островов 29 дней дрейфовали в океане и оказались в другой стране

Двое жителей Соломоновых островов потерялись в океане, провели 29 дней на дрейфующей лодке и оказались в другой стране. Об этом сообщает The Guardian.

Ливае Нанджикана и Джуниор Кволони вышли в море утром 3 сентября. Они намеревались преодолеть на небольшой моторной лодке 200 километров от острова Моно в Западной провинции Соломоновых островов до острова Нью-Джорджия. «Мы уже ходили по этому маршруту, и все должно было быть нормально», — рассказал Нанджикана.

Однако уже через пару часов после начала пути налетел сильный ветер и полил дождь. Более того, через некоторое время отказал GPS-навигатор, по которому мужчины ориентировались. «Мы не понимали, куда плывем, и поэтому решили заглушить мотор, чтобы не тратить горючее понапрасну», — уточнил Нанджикана.

В итоге мужчины провели в открытом океане 29 дней, питаясь припасенными апельсинами и кокосами, которые вылавливали из воды. Таким образом они проплыли 400 километров, пока их не обнаружило рыболовное судно у берегов Папуа — Новой Гвинеи. «Мы не знали, куда нас несет, но точно не ожидали оказаться в другой стране», — поделился впечатлениями Нанджикана.

Сообщается, что после плавания мужчины были настолько слабы, что на берег их несли на руках. Сейчас путешественники прошли обследование в местной больнице и восстанавливаются в доме приютившего их местного жителя.

Ливае Нанджикана утверждает, что приключение ему даже понравилось. «Я понятия не имел, что происходило в мире. Я не слышал ни про ковид, ни про прочее. Теперь мне хочется поскорее вернуться домой, но это был неплохой отдых», — подытожил он.

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