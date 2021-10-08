Сын Игоря Талькова вышел на защиту граффити с изображением певца в Санкт-Петербурге. Он попозировал на камеру с дубинкой в руках и выложил ролик в своем Facebook.

Как сообщает «Фонтанка», портрет Талькова появился на трансформаторной будке на Литейном проспекте. Строение принадлежит «Россети Ленэнерго». Компания подчеркивает, что не против размещения рисунков на своих объектах, однако настаивает, чтобы они были согласованы в установленном порядке.

Когда к зданию подошли маляры, на месте появился Игорь Тальков-младший. Не сдерживаясь в выражениях, он пообещал, что побьет любого, кто притронется к граффити.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену возле гримерки. В ноябре 2018 года бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов подтвердил, что пистолет, из которого застрелили Талькова, незаконно принадлежал телохранителю певицы Азизы Игорю Малахову. Того в итоге осудили за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия. Ломов добавил, что Тальков принимал участие в потасовке с Малаховым. В 2021 году пресс-секретарь вдовы музыканта Ирина Красильникова рассказала, что единственным обвиняемым назван концертный директор Талькова Валерий Шляфман.