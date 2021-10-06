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Назван единственный обвиняемый по делу об убийстве Талькова

Пресс-секретарь вдовы Игоря Талькова обвинила Валерия Шляфмана в убийстве певца
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Кадр: «Комсомольская правда - Тюмень»

Единственным обвиняемым по делу об убийстве советского певца Игоря Талькова назван его концертный директор Валерий Шляфман. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала Ирина Красильникова, пресс-секретарь вдовы музыканта.

Так Красильникова прокомментировала заявление российского актера Николая Лещукова. Ранее артист предположил, что известного исполнителя мог случайно убить директор и охранник певицы Азизы Игорь Малахов из-за бытового конфликта в ходе концерта.

«Все время идет противодействие официальному выводу следствия, который озвучил следователь в 1992 году. Он вышел к СМИ и заявил, что единственным человеком, который мог выстрелить в Талькова, был Шляфман. Никаких вторых-третьих-восьмых обвиняемых у следствия нет, он один-единственный», — сообщила Красильникова. Она также рассказала о ходе расследования по делу: «Движение есть, дело возобновлено, ведутся следственные действия».

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Музыканта застрелили перед выходом на сцену возле гримерки.

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