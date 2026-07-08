Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:12, 8 июля 2026Забота о себе

Россиянам рассказали о предрасположенности большинства людей к аллергии

Врач Сеченовки Рябова: Генетическая склонность к аллергии есть у большинства
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kazakova Yana / Shutterstock / Fotodom

Врач аллерголог-иммунолог, сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета Ксения Рябова заявила, что генетическая предрасположенность к аллергии есть у большинства людей, однако для реализации этого потенциала необходимо совпадение нескольких внешних факторов. Об этом она рассказала Life.ru во Всемирный день борьбы с аллергией, который отмечается 8 июля.

В первую очередь нужно иметь генетическую предрасположенность, но она на самом деле… есть у большинства. Чтобы у человека началась аллергия, должны совпасть несколько обстоятельств: генетическая предрасположенность, экология, степень повреждения слизистых, образ жизни

Ксения Рябоваврач аллерголог-иммунолог

По словам иммунолога, триггерами для дебюта болезни могут выступать чистота воздуха, употребление «мусорной еды» (junk food), а также микроклимат в доме, который способен пересушивать или переувлажнять слизистые оболочки.

Эксперт подчеркнула, что сама по себе генетическая склонность не является приговором. Решающую роль играет совокупность внешних условий, включая экологическую обстановку и состояние защитных барьеров организма. В частности, повреждение слизистых из-за сухого или слишком влажного воздуха может запустить каскад иммунных реакций.

Ранее врач Владимир Болибок предупредил россиян о сезонной аллергии, которую могут вызвать солнцезащитные средства. Чаще всего аллергеном является оксибензон, который всасывается в кровь и потенциально может влиять на эндокринную систему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали компрессорную станцию, с помощью которой поставляют газ в Турцию. Кремль сделал заявление

    Москвич рассказал об «охоте» на электросамокатчиков и получил противоречивые отклики

    Иран пообещал США настоящий ад

    Турист нашел потерянный 13 лет назад в Кузбассе чужой фотоаппарат и вернул его владельцу

    Постсоветская страна понадеялась на поставки ГСМ от соседей

    Россиянам рассказали о предрасположенности большинства людей к аллергии

    В России объяснили требование Украины улучшить условия мирного плана Трампа

    Россиянам назвали самые опасные виды продуктов на курортах

    Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования победы над Египтом

    В России отреагировали на заявление чиновника НАТО об ожиданиях от конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok