Россиянам рассказали о предрасположенности большинства людей к аллергии

Врач Сеченовки Рябова: Генетическая склонность к аллергии есть у большинства

Врач аллерголог-иммунолог, сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета Ксения Рябова заявила, что генетическая предрасположенность к аллергии есть у большинства людей, однако для реализации этого потенциала необходимо совпадение нескольких внешних факторов. Об этом она рассказала Life.ru во Всемирный день борьбы с аллергией, который отмечается 8 июля.

В первую очередь нужно иметь генетическую предрасположенность, но она на самом деле… есть у большинства. Чтобы у человека началась аллергия, должны совпасть несколько обстоятельств: генетическая предрасположенность, экология, степень повреждения слизистых, образ жизни Ксения Рябова врач аллерголог-иммунолог

По словам иммунолога, триггерами для дебюта болезни могут выступать чистота воздуха, употребление «мусорной еды» (junk food), а также микроклимат в доме, который способен пересушивать или переувлажнять слизистые оболочки.

Эксперт подчеркнула, что сама по себе генетическая склонность не является приговором. Решающую роль играет совокупность внешних условий, включая экологическую обстановку и состояние защитных барьеров организма. В частности, повреждение слизистых из-за сухого или слишком влажного воздуха может запустить каскад иммунных реакций.

Ранее врач Владимир Болибок предупредил россиян о сезонной аллергии, которую могут вызвать солнцезащитные средства. Чаще всего аллергеном является оксибензон, который всасывается в кровь и потенциально может влиять на эндокринную систему.