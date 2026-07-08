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14:07, 8 июля 2026Путешествия

Россиянам назвали самые опасные виды продуктов на курортах

Врач Булатов призвал россиян не посещать сомнительные заведения общепита на курортах
Алина Черненко

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Употребление продуктов, купленных в непроверенных местах на курортах, может привести к кишечным инфекциям. Об этом в беседе с РИА Новости заявил врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

Собеседник агентства также призвал россиян не посещать сомнительные заведения общепита во время отдыха. В числе самых опасных видов продуктов он назвал пирожки и овощи.

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Кроме того, Булатов порекомендовал соотечественникам пить на пляжах исключительно бутилированную воду и не употреблять компоты, сладкие газировки и соки, которые под действием жары и влажности могут быстрее испортиться. Еду не стоит оставлять под палящим солнцем — это быстро приводит к распространению инфекции. Открытые продукты также привлекают насекомых, которые переносят кишечные инфекции, предостерег специалист.

Перед приемом пищи, после купания или контакта с песком, галькой и ракушками врач посоветовал тщательно мыть руки под проточной водой и мылом. На пляже можно использовать антибактериальные средства и санитайзеры, добавил он.

Ранее российская тревел-блогерша Елена Лисейкина описала несколько продуктов фразой «стараюсь избегать на нашем побережье». Первый пункт в антирейтинге путешественницы — вареная кукуруза на пляже.

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