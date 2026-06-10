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07:30, 10 июня 2026Путешествия

Россиянка описала несколько продуктов фразой «стараюсь избегать на нашем побережье»

Алина Черненко

Фото: Ocetimo / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина описала несколько продуктов фразой «стараюсь избегать на нашем побережье». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первый продукт в антирейтинге россиянки — вареная кукуруза на пляже, которая «часами кочует» в кастрюле под солнцем. Автор публикации порекомендовала соотечественникам искать места, где кукурузу варят при покупателях и сразу ее продают.

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Второй опасный продукт в списке путешественницы — мороженое без заводской упаковки. «Никто не знает, как хранится смесь, как обслуживается оборудование и когда его последний раз мыли», — пояснила она.

Лисейкина также посоветовала соотечественникам не покупать на пляжах и в заведениях рядом с ними коктейли со льдом, так как красивые кубики в стакане могут быть сделаны из чего угодно, и совсем не обязательно из питьевой воды. Кроме того, она предостерегла отдыхающих от употребления шаурмы и другого мяса навынос. «Мясо крутится на вертеле часами, потом лежит в тепле в открытом виде, потом снова греется. Эта цепочка повторяется весь день», — пояснила блогерша.

Помимо этого, в антирейтинг россиянки попали нарезанные фрукты, домашняя выпечка на пляже, морепродукты в «сомнительных точках», квас и лимонады из бочек и кранов, салаты с майонезом в столовых и буфетах, свежевыжатые соки в уличных точках, чурчхела с лотков и «домашнее вино» с рук. По ее словам, вместо этого можно взять на пляж целые фрукты, орехи, сухое печенье, крекеры, хлебцы и бутилированную воду.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала вещи, за которые туристы чаще всего переплачивают на отечественных курортах. Одной из самых дорогих отпускных привычек она назвала использование такси в аэропорту.

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