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14:06, 8 июля 2026Спорт

Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования победы над Египтом

Болельщика сборной Аргентины убили после победы команды в матче 1/8 финала ЧМ над Египтом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Paul Childs / Reuters

Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования ее победы над Египтом в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает La Nacion.

Инцидент произошел в городе Каньюэлас, провинция Буэнос-Айрес. 46-летний Франко Депаули, увидев беспорядки на улицах, открыл багажник своей машины и что-то взял оттуда, после чего его ударили камнем по голове. Родственники доставили мужчину в больницу, где тот скончался от черепно-мозговой травмы.

Полиция опознала подозреваемого. Им оказался 20-летний Иван Науэль Лебреро, который ранее был судим за кражи. Ему предъявили обвинение в убийстве.

Всего в результате беспорядков пострадали трое гражданских и пятеро полицейских.

Сборная Аргентины выиграла у Египта в 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 3:2. В четвертьфинале подопечные Лионеля Скалони сыграют с командой Швейцарии. Игра пройдет 12 июля в Канзас-Сити, США, она начнется в 04:00 по московскому времени.

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