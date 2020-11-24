Раскрыто имя выстрелившего в Игоря Талькова мужчины

Певец и композитор Михаил Муромов раскрыл имя мужчины, выстрелившего в музыканта Игоря Талькова в 1991 году. Об этом он рассказал в интервью «Известиям» накануне своего 70-летнего юбилея.

Муромов присутствовал на концерте во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По его словам, к финалу концерта между артистами возникла конфликтная ситуация из-за очередности выхода на сцену.

«Все время говорят, что виноват Шляфман (концертный директор Игоря Талькова — прим. «Ленты.ру»). Но это не так. Стрелял-то Малахов (охранник и гражданский муж певицы Азизы — прим. «Ленты.ру»), я это точно знаю», — заявил он. Певец отметил, что охранник Азизы «грохнул на шум», но в Талькова не целился.

Также композитор уточнил, что погибший музыкант стрелял из газового пистолета, а Малахов — из настоящего. «Это нигде и никогда не пишут... А Валере (Шляфману) что оставалось делать? Ему сказали: "Езжай в Израиль", — вот он и уехал», — рассказал Муромов.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Перед выходом на сцену его застрелили возле гримерки. Бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов в ноябре 2018 года подтвердил, что пистолет, из которого застрелили музыканта, незаконно принадлежал телохранителю певицы Азизы Игорю Малахову. Его осудили за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия. Музыкальный продюсер Александр Толмацкий назвал охранников певца виновными в его смерти.