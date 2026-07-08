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14:13, 8 июля 2026Экономика

Постсоветская страна понадеялась на поставки ГСМ от соседей

Назарзода: Авиакомпании Таджикистана намерены наладить поставки топлива из соседних стран
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ряд авиакомпаний Таджикистана наладить поставки топлива для авиационной отрасли из других стран. Об этом заявил директор Агентства гражданской авиации при правительстве республики Хабибулло Назарзода, его слова приводит ТАСС.

Несмотря на имеющиеся запасы, некоторые компании постсоветской страны понадеялись на отгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ) из соседних государств, в том числе из Казахстана и Туркмении.

«По вопросу с ГСМ трудности есть, политическая ситуация в мире всем вам известна. Агентство и компании, которые обеспечивают авиацию Таджикистана топливом, в настоящее время работают с Казахстаном, Туркменией» — пояснил Назарзода.

Неделей ранее компании-поставщики ГСМ выехали за рубеж для положительного решения вопроса и заключения соглашений, добавил представитель агентства.

Ранее попросила Россию обеспечить стабильные поставки топлива из опасений дефицита Киргизия. Помимо РФ, республика обратилась также к Белоруссии, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану. Ближайших соседей просят помочь с поставками бензина. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере.

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