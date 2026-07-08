Турист нашел потерянный 13 лет назад в Кузбассе чужой фотоаппарат и вернул его владельцу

Турист нашел фотоаппарат в ущелье Кузбасса и вернул владельцу снимки 13-летней давности

Турист нашел чужой фотоаппарат, потерянный 13 лет назад в ущелье Кузбасса, и вернул его владельцу с несколькими тысячами фото многолетней давности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Антон Миронов случайно заметил в траве находку во время подъема на перевал Озерный. Гаджет лежал на этом месте долгое время, но флешка со снимками уцелела. На кадрах была изображена группа туристов, прошедшая по маршруту от Лужбы до места обнаружения фотоаппарата.

Найденный гаджет вернули хозяину, который работает тренером по карате. Он объяснил, что камера выпала из рюкзака.

Ранее сообщалось, что путешественник Олег Чегодаев рассказал об обнаружении зуба мамонта в пещере «Грезы» в Башкирии. Он заявил, что подлинность зуба подтвердил уральский геолог Фаниз Ардисламов.