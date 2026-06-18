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17:32, 18 июня 2026Моя страна

Путешественник нашел зуб мамонта в уральской пещере

Путешественник Чегодаев сообщил, что нашел зуб мамонта в пещере «Грезы» в Башкирии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Чегодаев про Урал»

Путешественник Олег Чегодаев сообщил, что нашел зуб мамонта в пещере «Грезы» в Башкирии, о чем рассказал в своем Telegram-канале.

«Наш проводник Петр говорит, какой странный камень… Да какой камень! Тащили его через всю пещеру, ныряли с ним», — рассказал детали находки Чегодаев.

Он также заявил, что подлинность зуба подтвердил уральский геолог Фаниз Ардисламов. Ученый в своем канале указал, что зуб нашли в самой дальней части пещеры, и задался вопросами в связи с этим: жили мамонты под землей или просто они существовали в более древние времена.

При этом, как указал aif.ru, подписчики в комментариях все же усомнились, что это именно зуб мамонта. Главным аргументом стало то, что мамонт не смог бы пробраться в пещеру.

В 2021 году Олег Чегодаев совершил путешествие по Уралу, которое заняло у него 109 дней.

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