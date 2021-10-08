В Дагестане расскажут о преимуществах российских тыкв

В Дагестане создадут демонстрационную площадку по выращиванию сортов и гибридов тыквы отечественной селекции. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарипа Шарипова.

Площадка появится в Кизлярском районе Дагестана на базе предприятия «Арешевка», которое считается одним из ведущих производителей тыкв в регионе. Планируется, что там, в полевых условиях, отечественным производителям будут рассказывать о преимуществах выведенных в России сортов и гибридов тыквы.

«Дело в том, что в последние годы российскими научно-исследовательскими учреждениями выводятся конкурентоспособные сорта, не уступающие по своим технологическим и кулинарным качествам зарубежным аналогам. И наша задача продвигать их в производство», — пояснил Шарипов.

Он добавил, что в дальнейшем в Дагестане появятся подобные демонстрационные площадки и по другим сельскохозяйственным культурам.

В конце сентября в столице Дагестана Махачкале прошел первый в республике фестиваль тыквы. Сообщалось, что в конкурсе на самую большую тыкву победу одержал 265-килограммовый плод, который опередил других на более чем 40 килограммов.