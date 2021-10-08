Названы самые живописные места для осеннего отдыха в России

OneTwoTrip: осенью в России нужно отдыхать в Карелии, Мурманской области и на Алтае

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые живописные направления для осеннего отдыха. В рейтинг эксперты включили природные локации, до которых нетрудно добраться из Центральной России, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз портала.

Лидером рейтинга стала Карелия, где расположены мраморный каньон Рускеала, одна из самых красивых деревень России — Кинерма — и равнинные водопады на реке Тохмайоки. Специалисты также заявили, что осенью нужно отдыхать в Мурманской области. Самый популярный маршрут по региону предполагает посещение полуострова Рыбачьего, Териберки и Сейдозера.

Тройку рейтинга закрыл Алтай, где аналитики посоветовали увидеть Чуйский тракт и Телецкое озеро. Кроме того, живописными местами в России были названы Урал, Карачаево-Черкесия, Сочи, Адыгея, Байкал, Крым и Калининград.

Ранее россиянам назвали альтернативу отдыху в закрытой Европе. Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложила туристам отправиться в Турцию: Стамбул признали главной осенней заменой популярным европейским направлениям. Предполагается, что с сентября по декабрь 2021 года в турецкий город смогут прилететь около 230-240 россиян.