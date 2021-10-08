Мэр Одессы вспомнил про Саакашвили и обвинил украинские власти в репрессиях

Украинские власти используют силовые структуры для борьбы со своими политическими оппонентами. Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил во время выступления в Высшем антикоррупционном суде, где ему избирают меру пресечения, пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

Он подчеркнул, что считает политическим преследованием возбужденное против него дело о незаконной передаче земельных участков. Труханов обвинил украинские власти в репрессиях и отметил, что находится под их «политическим давлением» с 2014 года. «Я являюсь рекордсменом среди мэров по количеству врученных подозрений, у меня их аж четыре. Но все они не имеют под собой каких либо обоснований», — добавил мэр.

Во время заседания Труханов также вспомнил про бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По его мнению, именно он сделал Гизо Углаву первым замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы тот «начал рвать» одесского городского главу.

Ранее стало известно, что детективы НАБУ заподозрили мэра Одессы, бывшего прокурора Одесской области и еще нескольких человек в махинациях с земельными участками. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, подозреваемые подделывали документы и использовали свои служебные полномочия, чтобы организовать незаконную передачу земли.