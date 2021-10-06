Мэра Одессы заподозрили в махинациях с земельными участками

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили мэра Одессы Геннадия Труханова в махинациях с земельными участками. Об этом генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что подписала пять подозрений. Венедиктова отметила, что по делу также проходят бывший прокурор Одесской области, несколько чиновников и «один известный одессит».

По ее словам, все они причастны к ряду преступлений, связанных с незаконной передачей земельных участков в Одессе. «Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния», — пояснила генпрокурор.

Она подчеркнула, что ущерб городскому бюджету Одессы от действий подозреваемых превысил 533 миллиона гривен (более 1,4 миллиарда рублей).

Ранее мэра Одессы обвинили в предоставлении недостоверных сведений в декларациях, а во время обыска у его бывшей жены Татьяны Колтуновой нашли принадлежащие ему 300 тысяч долларов и пистолет. Сам Труханов объяснил, что деньги и оружие принадлежат его матери, которая сохраняет хорошие отношения с Колтуновой.