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Мэр Одессы вылечился от коронавируса

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Геннадий Труханов
Геннадий Труханов
Фото: Денис Петров / РИА Новости

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что вылечился от коронавирусной инфекции и был выписан из инфекционной больницы, передает УНИАН.

По словам градоначальника, его самочувствие сейчас остается хорошим. Он отметил, что сдал как ПЦР, так и экспресс-тест. В ближайшее время мэр намерен вернуться к очной работе.

Геннадий Труханов заразился коронавирусом 9 декабря. Через два дня он был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия. Медики оценили его состояние, как средней степени тяжести. 16 декабря мэр заявил, что не хочет занимать место в палате из-за большого притока новых заболевших, вернулся домой и продолжил работать удаленно.

Ранее украинские власти отвергли идею о поставках в страну вакцины от коронавируса «Спутник V». Министр здравоохранения страны Максим Степанов позже назвал российский препарат несуществующим и добавил, что Украина планирует закупать западные вакцины Pfizer и Moderna.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 872 228 человек. С 8 по 24 января в республике будет действовать режим жесткого карантина.

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