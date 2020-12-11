Мэра Одессы госпитализировали после заражения коронавирусом

Мэр Одессы Геннадий Труханов был госпитализирован в инфекционную больницу с коронавирусом из-за ухудшения самочувствия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам городского головы, в медучреждение он попал 11 декабря. «Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», — написал Труханов.

Он призвал жителей Одессы строго соблюдать карантинные меры и носить средства индивидуальной защиты, чтобы избежать заражения. По его словам, сейчас «это главное оружие» в борьбе с пандемией.

Положительный тест на COVID-19 Труханов получил 9 декабря. Он ушел на самоизоляцию и продолжил работать из дома.

Ранее украинские власти отвергли идею о поставках в страну вакцины от коронавируса «Спутник V». Министр здравоохранения страны Максим Степанов позже назвал российский препарат несуществующим и добавил, что Украина планирует закупать западные вакцины Pfizer и Moderna.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 872 228 человек. С 8 по 24 января в республике будет действовать режим жесткого карантина.