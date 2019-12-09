У бывшей жены одесского мэра нашли его деньги и пистолет

Во время обыска у бывшей жены одесского мэра Геннадия Труханова, которого обвиняют в предоставлении недостоверных сведений в декларациях, нашли принадлежащие ему деньги и оружие. Об этом сообщает «Украинская правда».

В сейфе Татьяны Колтуновой обнаружили триста тысяч долларов и пистолет. Труханов объяснил, что деньги и оружие принадлежат его матери, которая все еще сохраняет хорошие отношения с Колтуновой и предпочитает хранить вещи у нее.

Следствие считает, что Труханов и Колтунова развелись фиктивно, чтобы градоначальнику не пришлось декларировать свое многочисленное имущество, записанное на бывшую супругу.

Ранее Труханов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», занимающегося публикацией информации о «врагах Украины». На сайте указано, что некий человек, чьи имя, фамилия, отчество, дата и место рождения полностью совпадают с данными одесского мэра, дважды получил российский паспорт — в 2002-м и в 2003 году. Кроме того, в 2011 году первый документ был перевыпущен в связи с достижением гражданина 45-летнего возраста.

Труханова подозревают не только в получении российского гражданства, но и греческого. Однако подтверждений этому предположению со стороны Афин не поступало.

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