Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его партия не будет мириться со случаями незаконных договоренностей между региональными элитами и киевскими чиновниками. Его словам передает издание «Украинская правда».

Он посоветовал сотрудникам силовых структур из регионов, которым звонят из столицы с просьбой не расследовать какие-либо дела, звонить лично ему и сообщать об этих случаях. «И мы их трахнем как следует», — пообещал Арахамия. Он также заявил, что в стране больше не будет признаков феодального государства, в котором «местные князьки» избегают наказаний за нарушение закона благодаря договоренностям в Киеве.

Арахамия посоветовал депутатам из своей фракции, которые приезжают в регионы, собирать информацию о подобных случаях, а затем докладывать ему. «Даже если это не их полномочия, пусть пишут запросы в правоохранительные органы», — добавил он.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал председателя президентской франции «Слуга народа» Арахамию своим ближайшим товарищем, на которого он имеет влияние. Так он прокомментировал заявление Арахамии о том, что бизнесмен не любит его, поскольку он публично высказывает свою позицию. При этом на вопрос журналиста, почему депутат так сказал, Коломойский ответил: «На воре шапка горит».

В начале октября болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов заявил, что причины коррупции на Украине нужно искать в России. «Коррупция на Украине — это российский продукт», — заявил он.

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