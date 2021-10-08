Россиян обеспокоил подозрительный хоспис в подвале жилого дома

Жителей Иркутска обеспокоил подозрительный хоспис в подвале жилого дома по улице Ядринцева. По словам россиян, оттуда вывозят тела умерших людей и выливают отходы поблизости, сообщает РЕН ТВ.

Организация без вывесок расположилась на цокольном этаже одной из многоэтажек. На кадрах видео, которые удалось заснять, видно, что рядом припаркованы несколько машин скорой помощи с красными крестами.

В открытое окно подвала местные жители увидели сотрудницу этого учреждения, которая ухаживала за пожилой женщиной в инвалидной коляске. На просьбы открыть дверь персонал хосписа не реагирует, а собственница помещения, где он расположен, заявляет, что не в курсе, кто арендует у нее недвижимость.

Местные жители обеспокоены тем, что из странного подвального хосписа без вывесок вывезли несколько тел, также на черной машине куда-то увозили людей. Официальных комментариев от властей города и правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее стало известно, что в Сочи пациент пришел на прием в больницу и попытался задушить врача-рентгенолога. В середине рабочего дня 47-летний россиянин зашел в кабинет и отдал свою карточку. Медик стала заполнять документы на компьютере. В это время к ней сзади подошел пациент, держа в руках ремень. Уточняется, что на просьбы отойти он не реагировал и начал душить врача.

