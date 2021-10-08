Зеленский помиловал украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Председатель Комиссии по вопросам помилования Андрей Гота отметил, что среди помилованных нет лиц, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, убийство или иные тяжкие преступления.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что подобное помилование военных сделано впервые в новейшей украинской истории. Он добавил, что при определении лиц, достойных такого решения, учитывались их заслуги перед государством.

Ранее Зеленский внес изменения в порядок помилования коррупционеров. Согласно указу президента, осужденные за совершение коррупционных преступлений могут быть помилованы после фактического отбытия ими сроков, установленных положением Уголовно кодекса (УК) Украины об условно-досрочном освобождении.