Число погибших после отравления поддельным алкоголем снова увеличилось

Число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 24

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 24. Об этом пишет «Пятый канал» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Отмечается, что оперативникам удалось установить лиц, которые занимались организацией производства и сбыта поддельного алкоголя. В настоящий момент по делу о массовом отравлении в Оренбургской области задержаны три человека.

Ранее в октябре сообщалось о 21 погибшем и 49 пострадавшем после отравления суррогатным алкоголем.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем стало известно 7 октября. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил муниципалитетам экстренно информировать жителей области о запрете на покупку и употребление нелицензированного алкоголя. Позже в крови отравившихся россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.

8 октября Ильдар Суюншалинов, вероятный продавец суррогата, на допросе рассказал, что приобретал ядовитую продукцию у иностранцев на торгово-закупочной базе в Орске.