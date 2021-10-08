Число погибших из-за отравления алкоголем в Оренбуржье снова возросло

Число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 21

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 21, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

По данным ведомства, еще 49 человек пострадали.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 36 пострадавших. 15 человек были госпитализированы в стационары, двое из них находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем стало известно 7 октября. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил муниципалитетам экстренно информировать жителей области о запрете на покупку и употребление нелицензированного алкоголя. Позже в крови отравившихся россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.

8 октября Ильдар Суюншалинов, вероятный продавец суррогата, на допросе рассказал, что приобретал ядовитую продукцию у иностранцев на торгово-закупочной базе в Орске.