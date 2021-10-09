В аэропортах Москвы отменили десятки рейсов

В московских аэропортах в субботу отменили или задержали более 20 рейсов

Более 20 рейсов было отменено или задержано в столичных аэропортах в субботу, 9 октября. Об этом сообщает Regnum.

Журналисты ссылаются на онлайн-табло московских аэровокзалов и сервис «Яндекс.Расписание». Согласно данным на 16:00, в аэропорту Домодедово было задержано три рейса, два — отменено. Во «Внуково» задержали семь рейсов, четыре — были отменены. В аэропорту Шереметьево задержали четыре рейса, а еще два — также отменили.

Причины срывов рейсов не сообщаются. Журналисты предположили, что в российской столице сохраняется влияние обширного антициклона.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. По его словам, столбик термометра в пиковые часы показал минус 1,1 градуса.