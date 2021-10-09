Самодельный летательный аппарат совершил жесткую посадку под Калининградом

В Калининградской области совершил жесткую посадку самодельный летательный аппарат. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Светлогорском районе Калининградской области. В результате жесткой посадки пилот получил травмы и был госпитализирован. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что инициировали проверку.

«По предварительным данным, 9 октября 2021 года мужчина на самодельном летательном аппарате в Светлогорском районе Калининградской области совершил жесткую посадку», — рассказали представители силового ведомства.

Также на место происшествия выехал работник Калининградской транспортной прокуратуры. Уточняется, что организация проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим.

23 сентября вертолет Ка-27 также совершил жесткую посадку в районе горы Острая на Камчатке. Спустя несколько дней спасатели обнаружили обломки транспортного средства и тела пассажиров и экипажа. Погибли все пять человек, находившихся на борту.