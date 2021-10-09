В России организуют вывозные рейсы из Марокко

Российских граждан, находящихся в Марокко после приостановки авиасообщения, вывезут специальными рейсами из страны. Об этом сообщило посольство арабского государства в России на странице в Facebook.

Сообщается, что вывозные рейсы из Касабланки организуют российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7. Так, воспользоваться ими смогут граждане, находящиеся на территории Марокко, а также граждане арабского государства — например, студенты, обучающиеся в учебных заведениях в России.

Вылеты «Аэрофлота» запланированы на 9 и 16 октября, рейсы S7 — на 10, 17, 24 и 31 октября, а также 7 ноября.

Представители посольства уточнили, что по всем вопросам, связанным с оформлением или подтверждением уже купленных билетов, необходимо обращаться в указанные авиакомпании.

5 октября власти Марокко приостановили прямое авиасообщение с Россией. Российское посольство в Рабате сообщило, что перелеты транзитом через третьи страны под указанные ограничения не попадают.