Экспертиза выявила наркотики и алкоголь в крови умершего депутата Верховной Рады

В результате токсикологической экспертизы в крови умершего депутата Верховной Рады Украины Антона Полякова нашли алкоголь и метадон. Об этом написала депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Галина Янченко в своем Telegram-канале.

«У мертвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон», — говорится в сообщении Янченко. Ранее сообщалось, что заявления о наркотиках и алкоголе в крови Полякова — фейк. Также отмечалось, что медицинская экспертиза показала всего один промилле в организме политика.

8 октября народного депутата нашли в такси в критическом состоянии киевские полицейские. Врачи скорой помощи не смогли спасти политика. В такси он оказался после того, как проехался в автомобиле с Русланом Джамбулатовым и помощником депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Анной Скороход. В тот же день после информации о смерти депутата Скороход потеряла сознание в Верховной Раде.