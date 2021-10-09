В России начали получать тепловизоры «Сыч-3ПС»

Подразделения погранслужбы России начали получать тепловизоры, позволяющие осуществлять разведку на расстоянии до четырех километров, сообщает ТАСС, ссылаясь на холдинг «Росэлектроника».

«В 2020 году на снабжение был принят тепловизор "Сыч-3ПС", разработанный ЦНИИ "Циклон" (входит в "Росэлектронику"). В 2021 году начались поставки этих тепловизоров в подразделения погранслужбы», — рассказали в компании.

Там добавили, что прибор в любое время суток и при любых погодных условиях способен распознавать человека на расстоянии до 1,5 километра, а легковой автомобиль — до 4 километров. Также устройство оснащено стадиометрическим дальномером, цифровым магнитным компасом и спутниковой системой навигации.

В октябре 2019 года ТАСС, ссылаясь на врио начальника 47-го военного представительства Дмитрия Репина, сообщило, что российский танк Т-72 в 2019 году на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры.