Зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре

Зрительница Большого театра: люди в зале не сразу поняли, что актер Кулеш погиб на сцене

Зрительница оперы в Большом театре, во время которой погиб артист Евгений Кулеш, рассказала в о произошедшем на своей странице в Facebook.

«Это было ужасно <...> Вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актеров и рабочих сцены по задумке режиссера, Волхв закричал: "Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию". Оркестр замолчал, занавес упал», — рассказала она.

По словам женщины, сначала зрители решили, что происходящее на сцене является частью замысла режиссера, однако после этого объявили антракт по техническим причинам.

37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб 9 октября на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко». Во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, в этот момент на него упали двухтонные декорации, придавив шею. Кулеш скончался на глазах у зрителей в результате открытого перелома черепа.

