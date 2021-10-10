На вокзале в Петербурге нашли похожий на гранату предмет и оцепили вход в здание

В Петербурге на Московском вокзале у пассажира обнаружили предмет, похожий на гранату

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге в процессе досмотра у одного из пассажиров обнаружили похожий на гранату предмет. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Предполагаемую гранату нашли во время сканирования багажа на ленте в вестибюле вокзала. Вход в здание оцепили. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Официальной информации от регионального управления ГУ МВД не поступало.

Ранее сообщалось, что «Почта России» обнаружила в посылке похожий на гранату предмет. Посылка вместе с содержимым была передана сотрудникам правоохранительных органов.

