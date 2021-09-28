В жилом доме Ленобласти нашли растяжку с гранатой

Житель Кировска в Ленинградской области поставил в квартире растяжку с гранатой

В жилом доме Кировска Ленинградской области обнаружили растяжку с гранатой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, растяжку установил житель дома. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Жильцов многоквартирного дома эвакуировали.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мужчина поставил гранату для того, чтобы припугнуть мигрантов, якобы захвативших его квартиру. Растяжку обнаружили соседи.

Ранее в Красноярском крае мошенник позвонил в местный отдел полиции, представился другим человеком и сообщил о минировании. Из-за сообщения в отделе полиции пришлось вводить план «Крепость», который предусматривает экстренный сбор личного состава, блокировку объекта и готовность к отражению атаки.