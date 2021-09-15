В России после сообщения о минировании в отделе полиции ввели план «Крепость»

В Красноярском крае ввели план «Крепость» после сообщения о минировании от мошенников

В Красноярском крае из-за сообщения о минировании от телефонных мошенников в отделе полиции поселка Емельяново пришлось вводить план «Крепость». Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Информация о минировании поступила в отдел полиции 13 сентября от мужчины по телефону. В отделе ввели план «Крепость», который предусматривает экстренный сбор личного состава, блокировку объекта и готовность к отражению атаки. Подобный сигнал поступает в очень редких случаях.

Обыск не выявил взрывчатого устройства, после чего правоохранительные органы приступили к поискам позвонившего россиянина. Им оказался житель поселка Емельяново, который объяснил, что звонок совершил не он.

Его супруге часто звонили телефонные мошенники. В один момент мужчина не выдержал и позвонил им в ответ, однако голос на другом конце трубки представился сотрудником несуществующего Центрального управления правоохранительных органов. Аферист пообещал, что у мужчины будут проблемы, после чего сообщил в полицию от его имени о якобы заложенной бомбе.

Сейчас сотрудники полиции пытаются найти мошенника по номеру телефона.

Ранее эксперты объяснили россиянам, почему стоит воздержаться от общения с телефонными мошенниками и их «троллинга». Директор исследовательского подразделения «Интерфакс-ЛАБ» Илья Мунерман рассказал о множественных звонках аферистов, которые закончились угрозами жизни его кота.