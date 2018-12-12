В центре Москвы нашли пакет с гранатами

В Москве в автобусе на улице Большая Тульская дети нашли бесхозный пакет с двумя гранатами. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что на место происшествия прибыли кинологи, они уже обследовали находку. Представители правоохранительных органов подтвердили информацию об обнаруженной сумке.

По информации телеканала, на месте ЧП также работают все экстренные службы.

Ранее в марте сообщалось, что российские пограничники при осмотре грузового поезда, следовавшего из Харькова в Белгород, обнаружили ручную гранату. Она была прикреплена к колесной паре состава. Боеприпас поместили в консервную банку, на которой неизвестные злоумышленники написали «Слава Украине!»

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