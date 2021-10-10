В России ответили на слова Трампа о копировании американской техники

В настоящее время Россия не сотрудничает с Афганистаном в военно-технической области. Все заявления о том, что российские специалисты копируют технику США, брошенную в Афганистане, являются не более чем беспочвенными домыслами. Об этом заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова, передает РИА Новости.

«Любые домыслы о том, что наши специалисты вообще могут быть причастны к копированию какой-либо американской техники, не имеют никаких оснований», — ответила она, прокомментировав слова Трампа. Решетникова также подчеркнула, что «миру опять навязывается к просмотру любимый сериал под названием highly likely».

Англоязычное сочетание highly likely, обозначающее фразу «крайне вероятно», получило распространение в 2018 году после высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе выступления перед палатой общин. Впоследствии выражение стало употребляться в связи с расследованием отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай разобрали и изучают брошенные США в Афганистане ударные вертолеты «Апач» и скоро создадут свою лучшую технику. По словам бывшего американского лидера, США при выходе из Афганистана «сломали несколько старых вертолетов», которые теперь принадлежат «врагам США» — России и Китаю.