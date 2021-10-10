Эколог назвал способ очистить дома россиян от вредного газа

Эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik назвал способ очистить дома россиян от вредного газа.

Эксперт отметил, что дыхание человека постепенно наполняет помещение углекислым газом. По его словам, изготовленные по современным технологиям пластиковые окна закрываются почти герметично, в результате состав воздуха в доме может становиться вредным для здоровья. Ястребцев предупредил, повышенное содержание в воздухе углекислого газа приводит к снижению работоспособности и сонливости.

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В холодную погоду люди реже проветривают комнаты и открывают окна ненадолго. По словам эколога, для того, чтобы воздух очистился, необходимо держать створки распахнутыми до тех пор, пока температура в помещении не понизится.

Ястребцев добавил, что для проветривания лучше выбирать дождливую погоду. Он пояснил, что в дождь снижается риск загрязнения воздуха в квартире различными вредными примесями, которые характерны для городской среды. «Дождь прибивает все загрязнители и взвешенные частицы к земле. Сажа, пыль, цемент, частицы шин и всякая другая дрянь, которая летает в воздухе, будет прибита к земле», — сказал он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала новые глобальные данные о преждевременной смертности из-за загрязнения воздуха. В новом руководстве Global Air Quality Guidelines (AQGs) уделили внимание новым правилам определения качества окружающей среды и влияния тех или иных частиц выбросов на здоровье людей в мире, следует из сообщения медиков.

