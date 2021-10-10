Пожарные ликвидировали поледствия пожара на нефтебазе в Подмосковье

МЧС сообщило о ликвидации последствий открытого горения на нефтебазе в подмосковной Рузе

Возгорание резервуара с дизельным топливом на территории нефтебазы в поселке Дорохово в Рузском районе Подмосковья было ликвидировано. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным пожарных, открытое горение было ликвидировано в 0:13 9 октября — спустя полчаса после того, как поступил сигнал. В тушении было задействовано 22 единицы техники и 76 человек, сообщалось, что к месту ЧП направлялся пожарный поезд.

К 2:00 удалось также устранить последствия пожара. Сообщалось, что из одной из емкостей вытекло дизельное топливо на площади тысяча квадратных метров.

Пожар начался вечером субботы, 9 октября. Загорелся резервуар, в котором хранилось 30 тонн дизельного топлива. В 23:52, как сообщили в МЧС, огонь удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

