В Калифорнии обязали продавать гендерно-нейтральные детские товары

Калифорния стала первым американским штатом, в котором крупные магазины законодательно обязали продавать нейтральные с гендерной точки зрения детские игрушки и предметы гигиены. Об этом сообщает Associated Press.

Новый закон, подписанный губернатором штата Гэвином Ньюсомом от демократов, не запрещает традиционные секции для мальчиков и девочек в торговых сетях. Вместо этого говорится, что в магазинах должен быть гендерно-нейтральный раздел для отображения «разумного выбора» товаров «независимо от того, традиционно ли они продавались для девочек или для мальчиков».

Отмечается, что закон распространяется только на игрушки и широкую категорию «товаров для ухода за детьми», которые включают предметы гигиены и средства для прорезывания зубов. Кроме того, это относится только к крупным предприятиям, в которых работает не менее 500 сотрудников, что означает, что небольшие магазины освобождаются от этого обязательства.

Ранее в Калифорнии запретили снимать презерватив до окончания полового акта, если партнер не дал на это своего разрешения. Такую практику, известную как «стелсинг» (stealthing), включили в гражданский кодекс штата и определили как «насильственные действия сексуального характера».