Суд в США восстановил действие закона об абортах в Техасе

Апелляционный суд пятого округа США 8 октября временно восстановил запрет на аборты Техасе, передает ABC News.

Временное постановление позволит жителям штата подавать в суд на того, кто, по их мнению, сделал незаконный аборт, а также на того, кто помог их совершить. В случае успеха, истцы также имеют право на компенсацию в размере не менее 10 тысяч долларов. Министерства юстиции США должно подать возражения на апелляцию до 12 октября.

Ранее федеральный судья окружного суда в Остине Роберт Питман удовлетворил просьбу администрации президента США Джо Байдена и приостановил действие скандального закона до тех пор, пока его законность оспаривается. Однако сторонники нормативно-правового акта усомнились, что приостановление действия закона распространяется на право граждан обращаться в суд. Апелляционная инстанция посчитала возражения оправданными.

Закон, вступивший в силу 1 сентября, запрещает врачам делать аборты, как только они обнаружат сердцебиение плода, которое можно увидеть на УЗИ уже через шесть недель беременности. Это также распространяется на ситуации, когда беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Как отмечает телеканал, это самый жесткий запретительный закон такого рода в США.