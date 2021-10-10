Стало известно об уровне подготовки экипажа на разбившемся в Татарстане самолете

Глава ДОСААФ: в разбившемся в Татарстане самолете был опытный экипаж

Глава Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), генерал-полковник Александр Колмаков рассказал об уровне подготовки экипажа на разбившемся в Татарстане самолете L-410. Об этом он сообщил в эфире радио «Говорит Москва».

Как стало известно Колмакову, экипаж самолета был опытным. «Там были опытные пилоты, конкретно какие были персоналии, сейчас комиссия техническая выясняет», — пояснил глава ДОСААФ.

Он добавил, что сейчас комиссия вылетела на место происшествия, чтобы разобраться в причинах катастрофы. Колмаков заявил, что воздержится от других комментариев до тех пор, пока эксперты не объявят о результатах расследования.

Самолет с парашютистами пропал с радаров ранее утром 10 октября. В момент, когда судно перестало выходить на связь, было известно о 22 пассажирах, среди которых два члена экипажа и 20 парашютистов.

По словам источника ТАСС, возгорания после падения не последовало. Нос самолета полностью разрушен, фюзеляж и крылья смяты, хвост невредим. По предварительным данным, погибли 16 человек.