Диетолог назвала опасные сочетания продуктов

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik назвала опасные сочетания продуктов.

По ее словам, многие плохо переносят мясо с картошкой или с макаронами. «Этому есть обоснование: мясо — продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего», — пояснила она.

Диетолог добавила, что также плохо сочетаются и определенные овощи. Например, не стоит злоупотреблять салатом из помидоров с огурцами. «Но здесь все индивидуально, и салат в адекватном количестве многие едят и прекрасно себя чувствуют», — сказала она.

Соломатина отметила, что не стоит пить много кофе с молоком из-за особенностей химического состава этих продуктов. «Если одну чашечку выпить — ничего такого не произойдет. Если в больших количествах, то кофе, как и крепкий чай, будет связываться с белками молока, и это затруднит пищеварение», — подчеркнула она.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова предупредила об опасности гречки для некоторых людей. По ее словам, гречневая каша является гипоаллергенным продуктом, который назначается для лечебных столов и входит в диеты для лечения и профилактики болезней, в том числе желудочно-кишечного тракта. «Индивидуальная непереносимость гречки — большая редкость. Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию», — отметила специалист.

