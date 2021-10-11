Россиянам раскрыли опасность покупок с карты родственника

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что согласно позиции Верховного Суда, россияне имеют право воспользоваться банковской картой родственников или друзей, если их просят сходить за покупками, например, и им сообщили пин-код. Однако передача карты другому человеку вызывает угрозу личной безопасности, пишет агентство «Прайм».

Юрист подчеркнул, что передача банковской карты должна быть исключением из правил. Владелец карты, передавая ее на время вместе с информацией о ней, не доверяет все находящиеся на ней средства другому человеку. Если владелец озвучивает сумму, которую предстоит снять со счета или потратить, то этим соглашениям нужно следовать.

Специалист также раскрыл россиянам опасность таких покупок. Если доверенный нарушает условия, которые ему поставил владелец карты, то такое ее использование могут посчитать кражей.

«В противном случае, при превышении размеров снятия средств, такие действия могут быть квалифицированы как кража. С 2018 года кража денег с банковского счета, а равно совершенная в отношении электронных денежных средств, приравнивается к краже в крупном размере», — предупредил эксперт.

При этом магазин имеет право отказать в проведении платежа по чужой банковской карте, так как списать средства со счета покупателя разрешается только на основании его личного распоряжения.